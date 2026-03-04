В российском регионе нашли обломки БПЛА

Фрагменты украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в поселке Знаменском в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Предварительно, в результате падения обломков дрона никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры и жилых домов выявлено не было.

«На месте работают специальные и оперативные службы», — говорится в заявлении.

В ночь на 4 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над территорией России. По данным министерства обороны страны, больше всего целей — 21 — нейтрализовали в Волгоградской области. В Ростовской и Белгородской областях сбили по четыре БПЛА, в Астраханской области — два, в Курской области — один.

Утром губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке украинских дронов на город Кирово-Чепецк. Он уточнил, что никто из жителей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб. Ситуация находилась под контролем властей.

Ранее украинский БПЛА атаковал корпус больницы в Донецке.