Путин поручил подстроить работу детсадов и продленки под график родителей

Путин: детсады и группы продленного дня должны учитывать график работы родителей
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Власти российских регионов и муниципалитетов должны позаботиться, чтобы график работы детсадов и школьной «продленки» соответствовал режиму занятости родителей детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Задача оптимизировать работу детских садов и школьных групп продленного дняГруппа продленного дня (ГПД) — это организованная в начальных классах школ система присмотра и воспитания детей после уроков и, как правило, до 18:00–19:00, чтобы учесть интересы родителей, была поставлена перед властями на местах ранее, напомнил глава государства.

«Итоги ее исполнения подведем, как и договаривались ранее, в июне текущего года на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам», — анонсировал он.

Путин также сообщил, с 2025 года по программе капремонта были модернизированы 267 детских садов, которые могут посещать в общей сложности около 47 тысяч детей.

«Будем и дальше вести эту работу, повышать доступность дошкольного обучения, чтобы у семей, родителей, молодых мам появилось больше возможностей и для рождения, и для воспитания детей, и для построения профессиональной карьеры ребенка», — добавил президент.

По его словам, подрастающему поколению надо помогать с выбором будущей профессии в самом раннем возрасте — чтобы в итоге дети смогли найти ту сферу деятельности, где смогут получить интересную работу и раскрыть свои сильные стороны.

Также Путин назвал создание яслей в России крайне важной задачей для улучшения экономической и демографической ситуации.

Ранее Путин предлагал продлить время пребывания детей в детсадах.

 
