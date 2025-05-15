В президентскую программу капремонта вошли 1518 объектов образования

В 2025 году в президентскую программу капитального ремонта, реализуемую «Единой Россией» и Минпросвещения, вошли 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа, рассказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Он отметил, что некоторые контракты еще находятся на подписании.

«Есть объекты, по которым еще не объявлены конкурсные процедуры», — сказал он.

По словам Якушева, по половине школ и детсадов уже заключены контракты на строительство.

«Всего планируется построить 67 школ и 57 детсадов», — отметил он.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов.