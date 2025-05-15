На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В президентскую программу капремонта вошли 1518 объектов образования

Владимир Якушев: при поддержке «Единой России» отремонтируют 1277 школ
close
Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

В 2025 году в президентскую программу капитального ремонта, реализуемую «Единой Россией» и Минпросвещения, вошли 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа, рассказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Он отметил, что некоторые контракты еще находятся на подписании.

«Есть объекты, по которым еще не объявлены конкурсные процедуры», — сказал он.

По словам Якушева, по половине школ и детсадов уже заключены контракты на строительство.

«Всего планируется построить 67 школ и 57 детсадов», — отметил он.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами