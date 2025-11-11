Госдума одобрила закон об усилении уголовного наказания за диверсии

Государственная дума (ГД) в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности. Трансляцию заседания ведет канал «Дума ТВ».

Проект предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ. Авторами инициативы выступили 419 депутатов, включая вице-спикера ГД Ирину Яровую и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Нововведение предполагает понижение возрастной планки наступления ответственности за действия диверсионно-террористической направленности до 14 лет. Помимо этого, законом отменяется срок давности по подобным делопроизводствам, а также вводится запрет на условное отбывание наказания за участие в диверсионном сообществе.

Закон также предлагает ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Подать заявление будет возможно только после отбытия не менее 3/4 срока наказания.

До этого в Госдуме заявили, что россиян не нужно штрафовать за случайно прочитанные экстремистские материалы. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя уголовное дело за поиск экстремистских материалов в интернете в отношении 20-летнего мужчины, читавшего информацию о деятельности «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и РДК (признан в РФ террористической организацией).

Ранее оренбургский подросток отказался поджигать вышку связи, но все равно получил срок.