Омбудсмен связала рост подростковой преступности с увеличением числа детей

Титова объяснила рост подростковой преступности всплеском рождаемости
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Подростковая преступность выросла в России за счет увеличения рождаемости. Такое мнение озвучила новый детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова на конференции в ТАСС, ее слова передает Ura.ru.

«Сейчас как раз к этому возрасту подошли дети того периода, когда был всплеск рождаемости. Детей стало больше. Детей нужно уводить с улицы», — сказала она.

По словам омбудсмена, важно «протянуть детям руку» и рассказать о возможностях пойти в детские клубы и образовательные центры.

В России впервые за несколько лет стала расти подростковая преступность.

В мае председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в первом квартале текущего года в России зафиксировано 5904 случая преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего преступлений среди несовершеннолетних зафиксировали в Карелии (6,2%), Коми (6,1%) и Новгородской области (5,9%).

Ранее Бастрыкин заявил о росте числа преступлений мигрантов на юге России.

