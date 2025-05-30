В России подростковая преступность с начала года выросла более чем на четверть

В первом квартале 2025 года в России зафиксировано 5904 случая преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Ведомостям».

По его словам, в суд уже направили 2233 уголовных дела. Основную часть составляют кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Бастрыкин также отметил, что за весь 2024 год было выявлено более 21 тысячи подростков, причастных к преступлениям. Большинство из них — школьники и студенты. При этом 4000 из них ранее уже совершали преступления, а 1400 были судимы.

Больше всего преступлений среди несовершеннолетних зафиксировали в Карелии (6,2%), Коми (6,1%) и Новгородской области (5,9%). Самые низкие показатели — в Москве (0,7%) и Чечне (0,3%).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в апреле сообщала, что число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза с 2022 года. По ее словам, сбыт запрещенных веществ за два года увеличился в 2,4 раза.

Волк добавила, что взрослые преступники предпочитают заманивать в криминальную деятельность именно подростков. В частности, на детей выходят через мессенджеры, теневые сегменты интернета и трафареты на зданиях.

Ранее Следственный комитет России выступил за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.