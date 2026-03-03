Из Дубая в Минск вылетел вывозной рейс

Вывозной рейс «Белавиа» вылетел из Дубая в Минск. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

В публикации отмечается, что на борту самолета находится 189 пассажиров. Вывозной рейс доставит в Минск пассажиров с авиабилетами на 28 февраля.

«Боинг 737-800 следует по безопасному маршруту, минуя потенциально опасные территории. Из-за облета борт совершит посадку в Актау (Казахстан) для дозаправки и затем возьмет курс на Национальный аэропорт Минск», — говорится в публикации.

В авиакомпании добавили, что вывозные рейсы также запланированы на 4 и 5 марта.

До этого в министерстве транспорта России заявили, что российские и зарубежные авиакомпании во вторник запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих выезд из ОАЭ.