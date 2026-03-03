Размер шрифта
В Азербайджан направили спецборт МЧС РФ для эвакуации россиян, покинувших Иран

РИА «Новости»

МЧС РФ направило самолет Ил-76 в Азербайджан, чтобы доставить покинувших Иран россиян домой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Спецборт <...> вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для вывоза в Москву граждан РФ, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска. Группа врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ будут сопровождать граждан и готовы оказать им необходимую помощь», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что процесс возвращения россиян из-за границы был организован по поручениям президента страны Владимира Путина и руководителя МЧС РФ Александра Куренкова.

2 марта посольство РФ в Азербайджане заявило, что около 40 россиян эвакуировали из Ирана через границу республики. Позднее информационное агентство APA написало, что в Азербайджан из Исламской Республики прибыли 114 российских граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона и еврейского государства «иссякло терпение» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций. В ответ на удары американских и израильских войск, в результате одного из которых верховный лидер Ирана Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы, Исламская Республика выпустила ракеты и беспилотники по еврейскому государству и авиабазам США в регионе.

Из-за эскалации тысячи россиян застряли в ОАЭ и ряде других ближневосточных стран.

Ранее россиянам предложили покинуть Иран через территорию Туркмении.

 
