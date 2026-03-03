Размер шрифта
Общество

В районе Сочи произошло второе землетрясение

В районе Сочи произошло второе землетрясение магнитудой 4,7
Александр Кряжев/РИА Новости

Второе землетрясение произошло в районе Сочи. Его магнитуда составила 4,7. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Артем Крылов.

«Предварительно, эпицентр второго события находится рядом с первым и имеет магнитуду больше. Предварительная оценка магнитуды — 4,7», — сказал специалист.

Как заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин, повторное землетрясение произошло в 16:05 мск в акватории Черного моря. По его словам, эпицентр сейсмособытия находился в 23 км от сочинского побережья.

«Обращений от жителей не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — добавил чиновник.

Незадолго до этого в районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки были зафиксированы в 15:09 по московскому времени в 32 км от города. Очаг находился на глубине 35 км.

28 февраля в Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр подземных толчков находился в море на глубине 10 км. Их интенсивность составила два-три балла.

10 февраля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что подземные толчки были зафиксированы в 30 км от города. Эпицентр землетрясения располагался на глубине свыше 20 км.

Ранее эксперт назвал причину землетрясений в Краснодарском крае.

 
