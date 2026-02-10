Эксперт назвал причину землетрясений на Кубани

Заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ имени В. И. Вернадского профессор Борис Вахрушев рассказал РИА Новости, что землетрясения в Краснодарском крае связаны с разрядкой земной коры.

По словам профессора, в стадию активности перешла зона между Тихим океаном, Восточно-Европейской платформой и Африкано-Аравийским континентом.

«Происходит накопление напряжений, происходит разрядка. Видимо, где-то произошел сдвиг. <…> У нас, в Причерноморье, наблюдается так называемый понтийский эффект. Идет давление глыбы на глыбу с юга на север, и самая разрушительная разрядка идет через Турцию, Грецию, Италию. Там зона разрядки больше, у нас, в районе Крыма и Черноморского побережья, слабее», — поделился Вахрушев.

Он добавил, что землетрясение в Азовском море 2 февраля произошло по этим же причинам.

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае произошло землетрясение. Жители Анапы сообщили, что от сильных подземных толчков у них потрескались потолки.

Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 4,8, находился в Раевском сельском округе. Стихию ощутили жители Анапы, Витязево, Новороссийска, Сукко, станицы Раевская и ближайших к ним населенных пунктов. Информации о пострадавших не поступало.

10 февраля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что подземные толчки были зафиксированы в 30 км от города. Эпицентр землетрясения располагался на глубине свыше 20 км.

