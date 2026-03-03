В Кувейте пилот сбитого F-15 встал на колени, чтобы его не забили палкой

Сбитого американского летчика поставили на колени в Кувейте и сняли это на видео

Пилота американского истребителя F-15, сбитого над Кувейтом, поставили на колени после задержания. Видео инцидента разлетелось по сети.

На кадрах видно, как к летчику в военной форме подходят местные жители, у одного из которых был предмет, похожий на палку. Американец начал активно жестикулировать, пытаясь их остановить, а затем сдался и встал на одно колено, продолжив при этом что-то говорить. Когда мужчины отошли, пилот смог подняться на ноги.

По мнению Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, для пилота стало настоящим спасением то, что момент его задержания запечатлели на видео. При этом в беседе с aif.ru Липовой отметил, что момент, где пилота поставили на колени, показывает отношение к американцам в целом на Ближнем Востоке.

2 марта в Минобороны Кувейта заявили, что на территории их страны потерпели крушение несколько военных самолетов США.

На официальном сайте Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) объяснили, что истребители, выполнявшие задачи в рамках военной операции США и Израиля против Ирана, были сбиты по ошибке системой ПВО Кувейта. Все шесть членов экипажа выжили: они успешно катапультировались и были эвакуированы.

В этот же день иранский телеканал SNN опубликовал кадры с задержанием американского пилота сбитого в Кювейте истребителя. С летчиком говорили правоохранители, а затем его поместили в багажник автомобиля.

Ранее над Исфаханом сбили американский беспилотник.