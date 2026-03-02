Минобороны Кувейта сообщило о крушении нескольких американских самолетов

Минобороны Кувейта сообщило о крушении нескольких американских военных самолетов на территории страны. Об этом сообщает Кувейтское информационное агентство KUNA в соцсети X.

Отмечается, что все члены экипажей выжили, их эвакуировали и доставили в медучреждения. Инциденты произошли утром 2 марта.

Также агентство Tasnim сообщало, что средства ПВО Ирана сбили истребитель F-15 армии США в Кувейте. Обломки истребителя упали в Кувейте из-за его близости к республике.

До этого иранский телеканал SNN сообщил, что силы безопасности Кувейта задержали пилота американского истребителя, сбитого в небе над страной.

По его информации, пилот успел катапультироваться. Он приземлился на территории Кувейта и был сразу задержан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров.

Ранее Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке.