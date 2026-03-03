Размер шрифта
Суд Варшавы начал рассматривать продление ареста Бутягина без него

Алексей Даничев/РИА Новости

В Варшаве судебное заседание по вопросу продления ареста российского археолога Александра Бутягина проходит без его присутствия. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме, журналисты на него не допущены. При этом пока не назначена дата основных слушаний по экстрадиции Бутягина в суде первой инстанции.

До этого сторона защиты российского археолога Александра Бутягина просила освободить его из-под ареста под залог в размере 50 тыс. злотых (примерно $14 тыс.) и полицейский надзор.

24 февраля апелляционный суд в Варшаве оставил в силе решение об аресте Бутягина до 4 марта.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, в декабре 2025 года ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве на него заведено уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее ученых обязали согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны.

 
