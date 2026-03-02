Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих выезд из ОАЭ

Генконсульство РФ в Дубае предупредило о мошенниках, предлагающих выезд из ОАЭ
Генконсульство России в Дубае в своем Telegram-канале предупредило россиян о мошенниках, предлагающих якобы выезд из ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«В связи с недавними ограничениями в работе аэропортов активизировались скамеры, предлагающие россиянам услуги по выезду в соседние страны (например, Оман) или на частных джетах», — говорится в публикации.

В диппредставительстве уточнили, что граждан просят внести предоплату якобы за «трансфер» или перелет. После получения денег аферисты исчезают, не оказав никаких услуг.

В связи с этим дипломаты посоветовали пользоваться только официальными сервисами покупки билетов, не переводить предоплату частным лицам в интернете и ориентироваться на проверенную информацию от авиакомпаний.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, но туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам предложили покидать Иран через территорию Туркмении.

 
