«Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из ОАЭ

Авиакомпания «Аэрофлот» организует три вывозных рейса из ОАЭ во вторник, 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

В компании уточнили, что самолеты отправятся из аэропортов Дубая и Абу-Даби в Москву. Два рейса будут с «увеличенной провозной емкостью».

«В первую очередь на вывозных рейсах из ОАЭ будут отправляться пассажиры от 28 февраля и далее. Авиакомпания самостоятельно проинформирует пассажиров о дате и времени вылета по телефону и на почту, указанную в бронировании», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что при отказе пассажира от рейса ему вернут деньги.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее из Дубая вылетел первый за день пассажирский самолет.