Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно о вылете первого рейса в Россию из Абу-Даби

АТОР: сегодня из Абу-Даби запланирован всего один рейс в Москву
Philip Lange/Shutterstock/FOTODOM

Из Абу-Даби в Москву 2 марта запланирован всего один рейс. Его выполняет национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, на московский рейс посадили пассажиров с билетами Etihad, которые не смогли улететь 28 февраля. Самолет вылетел в 14:30 по местному времени (13:30 мск). На данный момент идет руление воздушного судна. Рейс выполняется на борту Boeing 787, который вмещает около 300 пассажиров. Отмечается, что это первый вылет в Россию после массовых отмен.

В Генконсульстве России в Дубае сообщили, что сроки открытия воздушного пространства над ОАЭ неизвестны.

28 февраля авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли воздушное пространство своих стран для полетов гражданских самолетов. Ограничения связаны с ударами Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По данным АТОР, всего в зоне ударов на Ближнем Востоке оказались более 50 тысяч россиян. В Ассоциации рассказали, что в сети появляются слухи о вывозных рейсах для туристов. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее SHOT сообщал, что в ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!