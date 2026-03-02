Стало известно о вылете первого рейса в Россию из Абу-Даби

АТОР: сегодня из Абу-Даби запланирован всего один рейс в Москву

Из Абу-Даби в Москву 2 марта запланирован всего один рейс. Его выполняет национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, на московский рейс посадили пассажиров с билетами Etihad, которые не смогли улететь 28 февраля. Самолет вылетел в 14:30 по местному времени (13:30 мск). На данный момент идет руление воздушного судна. Рейс выполняется на борту Boeing 787, который вмещает около 300 пассажиров. Отмечается, что это первый вылет в Россию после массовых отмен.

В Генконсульстве России в Дубае сообщили, что сроки открытия воздушного пространства над ОАЭ неизвестны.

28 февраля авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли воздушное пространство своих стран для полетов гражданских самолетов. Ограничения связаны с ударами Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По данным АТОР, всего в зоне ударов на Ближнем Востоке оказались более 50 тысяч россиян. В Ассоциации рассказали, что в сети появляются слухи о вывозных рейсах для туристов. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее SHOT сообщал, что в ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей.