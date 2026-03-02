Персонал отелей ОАЭ выгоняет туристов на улицы, некоторые россияне ночуют на парковке

Shot: в ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей

Некоторые отели ОАЭ отказываются держать у себя туристов из-за приезда новых гостей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, путешественников выгоняют на улицу, несмотря на воздушную опасность. Так постояльцам отеля Radisson Blu Resort Fujairah пришло уведомление с требованием покинуть номер в ранее оговоренный срок.

«Причина – должны приехать другие гости», – сообщается в публикации.

Туристам, которые расположились в других отелях и городах, также пришли подобные сообщения.

В результате путешественникам приходится самостоятельно искать новое место для пребывания. Некоторые российские туристы отправились ночевать на парковку.

Помимо этого, рейсовые шаттл-автобусы между гостиницами и аэропортами не ходят.

До этого в ОАЭ на фоне ситуации на Ближнем Востоке застряла россиянка с ребенком. Ситуация осложнилась тем, что младенец заболел, а у женщины не было местной валюты. В результате ей помогла соотечественница.

Ранее в аэропорту Дубая туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса.