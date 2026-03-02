В Новороссийске потушили пожар на топливном терминале

Пожар на топливном терминале в Новороссийске, возникший после атаки ВСУ, потушен

Пожарные устранили пожар на топливном терминале в Новороссийске, возникший после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В Новороссийске ликвидировали возгорание на топливном терминале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара участвовали 38 человек, также были привлечены 10 единиц спецтехники.

2 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в своем Telegram-канале об ущербе в результате атаки украинских дронов по Новороссийску.

Глава региона добавил, что в результате атаки на город пострадали пять человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ночью 2 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 172 украинских беспилотника. Больше всего беспилотных летательных аппаратов сбили над Черным морем и Краснодарским краем — по 67 и 66 соответственно.

Ранее в акватории Черного моря ликвидировали украинские безэкипажные катера.