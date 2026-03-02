Губернатор Кубани заявил о росте числа пострадавших в Новороссийске

Кондратьев: в Новороссийске число пострадавших из-за атаки БПЛА выросло до пяти

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил о росте числа пострадавших в результате атаки БПЛА по Новороссийску.

«Ранения получили пять человек», — поделился Кондратьев.

По его словам, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

2 марта Кондратьев сообщал, что в Новороссийске из-за атаки украинских беспилотников введен режим ЧС. В городе повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, также пострадало здание детского сада.

Ночью 2 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 172 украинских беспилотника. Больше всего беспилотных летательных аппаратов сбили над Черным морем и Краснодарским краем — по 67 и 66 соответственно.

Ранее украинские дроны атаковали гражданские объекты в Брянской области.