В акватории Черного моря ликвидировали украинские безэкипажные катера

Несколько безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Силами Черноморского флота <...> уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в заявлении.

3 декабря министерство обороны Румынии сообщило, что Военно-морские силы страны уничтожили украинский морской беспилотник Sea Baby в акватории Черного моря. По данным ведомства, задание выполнили военные водолазы, специализирующиеся на борьбе с взрывными устройствами. Приказ ликвидировать безэкипажный катер поступил, так как он угрожал судоходству в Черном море. Дрон находился на расстоянии 38 морских миль (порядка 66 км) от прибрежного города Констанца, где расположен крупнейший морской порт Румынии.

При этом в Службе безопасности Украины отказались признать потерю беспилотника. Также в ведомстве заявили, что операции с применением безэкипажных катеров якобы осуществляются только в пределах определенных районов и направлены на поражение «исключительно законных целей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пророссийские хакеры взломали базу данных бойцов ВСУ, работающих с безэкипажными катерами Sea Baby.