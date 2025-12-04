На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В акватории Черного моря ликвидировали украинские безэкипажные катера

Минобороны РФ: Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
true
true
true
close
Василий Батанов/РИА «Новости»

Несколько безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Силами Черноморского флота <...> уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в заявлении.

3 декабря министерство обороны Румынии сообщило, что Военно-морские силы страны уничтожили украинский морской беспилотник Sea Baby в акватории Черного моря. По данным ведомства, задание выполнили военные водолазы, специализирующиеся на борьбе с взрывными устройствами. Приказ ликвидировать безэкипажный катер поступил, так как он угрожал судоходству в Черном море. Дрон находился на расстоянии 38 морских миль (порядка 66 км) от прибрежного города Констанца, где расположен крупнейший морской порт Румынии.

При этом в Службе безопасности Украины отказались признать потерю беспилотника. Также в ведомстве заявили, что операции с применением безэкипажных катеров якобы осуществляются только в пределах определенных районов и направлены на поражение «исключительно законных целей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пророссийские хакеры взломали базу данных бойцов ВСУ, работающих с безэкипажными катерами Sea Baby.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами