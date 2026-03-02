Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам объяснили, для чего беременных будут включать в регистр пациентов

Юрист Чернышук: реестр болезней позволит принимать меры для помощи беременным
Andrew Will/Shutterstock/FOTODOM

В России с марта начал функционировать федеральный регистр пациентов с определенными заболеваниями. Вносить в этот реестр будут также данные о беременных и новорожденных. Это позволит своевременно принимать меры для сохранения здоровья и жизни матери и ребенка, а также отслеживать динамику прерывания беременности по регионам, объяснил 360.ru медицинский юрист Николай Чернышук.

Он подчеркнул, что реестр с информацией о пациентах с серьезными заболеваниями и данными о беременных женщинах – это новый этап цифровизации системы здравоохранения. Такая база данных поможет оценить каждый конкретный случай и проанализировать статистику в целом, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта. В пример важности проекта юрист привел недавнюю трагедию в роддоме Новокузнецка, где произошло массовое заражение детей.

«Если бы эта база данных была, то можно было бы предотвратить жертвы на начальном этапе — например, принять санитарно-эпидемиологические меры, чтобы инфекция не распространилась», — пояснил Чернышук.

Он напомнил, что многие признаки осложнений беременности уже известны медицине, поэтому важно лишь вовремя принять меры – в этом случае реестр как раз поможет обратить на это внимание и сохранить беременность и ребенка. Кроме того, власти смогут оценить ситуацию в этой сфере в разрезе регионов – где чаще всего женщины идут на прерывание беременности, где много недоношенных и так далее.

«База данных подсветит пробелы, которые будут оперативно заполнять», — заключил эксперт.

Напомним, в регистр войдут данные по 12 группам диагнозов. Как отмечали в Госдуме, по каждому из 12 направлений заболеваний фактически будут сформированы отдельные реестры. Это позволит точно определить число россиян, страдающих теми или иными патологиями.

Что касается беременных, то в регистре будут фиксироваться дата постановки на учет и срок беременности на этот момент, сведения об использовании вспомогательных репродуктивных технологий, исход беременности, наличие критических акушерских состояний. Также в него включат данные о рождении ребенка, включая сведения о выявленных врожденных аномалиях.

В Минтруде ранее заявили о необходимости удаленки для беременных россиянок.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!