Россиянам объяснили, для чего беременных будут включать в регистр пациентов

В России с марта начал функционировать федеральный регистр пациентов с определенными заболеваниями. Вносить в этот реестр будут также данные о беременных и новорожденных. Это позволит своевременно принимать меры для сохранения здоровья и жизни матери и ребенка, а также отслеживать динамику прерывания беременности по регионам, объяснил 360.ru медицинский юрист Николай Чернышук.

Он подчеркнул, что реестр с информацией о пациентах с серьезными заболеваниями и данными о беременных женщинах – это новый этап цифровизации системы здравоохранения. Такая база данных поможет оценить каждый конкретный случай и проанализировать статистику в целом, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта. В пример важности проекта юрист привел недавнюю трагедию в роддоме Новокузнецка, где произошло массовое заражение детей.

«Если бы эта база данных была, то можно было бы предотвратить жертвы на начальном этапе — например, принять санитарно-эпидемиологические меры, чтобы инфекция не распространилась», — пояснил Чернышук.

Он напомнил, что многие признаки осложнений беременности уже известны медицине, поэтому важно лишь вовремя принять меры – в этом случае реестр как раз поможет обратить на это внимание и сохранить беременность и ребенка. Кроме того, власти смогут оценить ситуацию в этой сфере в разрезе регионов – где чаще всего женщины идут на прерывание беременности, где много недоношенных и так далее.

«База данных подсветит пробелы, которые будут оперативно заполнять», — заключил эксперт.

Напомним, в регистр войдут данные по 12 группам диагнозов. Как отмечали в Госдуме, по каждому из 12 направлений заболеваний фактически будут сформированы отдельные реестры. Это позволит точно определить число россиян, страдающих теми или иными патологиями.

Что касается беременных, то в регистре будут фиксироваться дата постановки на учет и срок беременности на этот момент, сведения об использовании вспомогательных репродуктивных технологий, исход беременности, наличие критических акушерских состояний. Также в него включат данные о рождении ребенка, включая сведения о выявленных врожденных аномалиях.

