Дуров призвал держаться подальше от Франции

Дуров: нужно держаться подальше от Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что нужно держаться подальше от Франции. Так он прокомментировал публикацию пользователя соцсети X, где было сказано: «Чем заняться во Франции: 1. Посмотреть на Эйфелеву башню. 2. Уехать».

«Плохое соотношение риска и выгоды. Список из одного пункта: 1. Держитесь подальше», — написал Дуров.

3 февраля Дуров заявил, что Франция – единственная страна, которая, по его мнению, уголовно преследует социальные платформы, предоставляющие пользователям определенную степень свободы.

Прокуратура Парижа проводит обыск в офисах X во Франции в рамках расследования возможного использования алгоритмов платформы в целях иностранного вмешательства. К расследованию привлечен Европол.

Прокуратура Парижа пригласила американского предпринимателя, владельца социальной сети X Илона Маска, на «свободные слушания» по делу, связанному с деятельностью платформы.

Ранее Дуров пошутил про ориентацию Макрона.