Протестующие в Пакистане подожгли офисы правительственных и международных организаций

Протестующие в Пакистане подожгли офис ООН и правительственные здания

Участники протестов, вспыхнувших в Пакистане на фоне обострения ситуации в Иране, подожгли несколько правительственных и международных зданий. Об этом сообщает Bloom Pakistan.

По информации источника, митингующие подожгли офис Организации Объединенных Наций (ООН), офис Программы поддержки сельских районов Ага Хана (AKRSP), армейскую государственную школу и офис старшего суперинтенданта полиции, расположенные в Скарду.

Беспорядки привели к повсеместному перекрытию дорог, демонстранты заблокировали ключевые маршруты на несколько часов.

В результате власти ввели комендантский час для восстановления порядка и «предупреждения дальнейшего насилия». Зданиям нанесен серьезный материальный ущерб,

Тем временем в пакистанском Карачи протестующие пытались штурмовать Генеральное консульство США. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ. В результате пострадали более 30 человек, есть жертвы.

Ранее ЦАХАЛ заявил об «уничтожении оборонного руководства» Ирана.

 
