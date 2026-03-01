Размер шрифта
Востоковед объяснил, зачем Иран атакует страны Ближнего Востока

Востоковед Каргин: Иран атакует страны региона, чтобы они повлияли на Трампа

Иран наносит удары не только по Израилю, но и другим странам Ближнего Востока для того, чтобы их руководство надавило на американского президента Дональда Трампа. Об этом «Газете.Ru» рассказал востоковед Александр Каргин, отметив, что Исламская Республика достигает лишь обратного эффекта.

«Цель ударов, которые Иран наносит по Дубаю, по Эмиратам, по Катару, неочевидна, ведь эти арабские страны не являются участниками войны. Цель в том, чтобы они давили на Трампа и тот прекратил военную операцию. Но, во-первых, их степень влияния на Трампа слишком низкая, а во-вторых, может быть достигнут обратный эффект, и, скорее всего, он будет достигнут — эти страны, арабские страны озлобляются на Иран. Мы сейчас видим заявления и руководства Эмиратов, и руководства Саудовской Аравии — это все антииранские заявления, не антиамериканские», — сказал он.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии. Министерство обороны ОАЭ сообщало, что с начала атак силы ПВО перехватили 137 ракет и 209 беспилотников, запущенных с территории Ирана. По Катару, по данным минобороны страны, были выпущены 65 баллистических ракет и 12 дронов. Большинство целей, как утверждает ведомство, перехвачены, восемь человек получили травмы. МВД Бахрейна сообщало о материальном ущербе в международном аэропорту после удара беспилотника. В государственном медцентре сообщали о поступлении нескольких пострадавших.

Ранее востоковед раскрыл, надолго ли хватит военной мощности Ирана.

 
