В российском регионе две женщины погибли в результате схода снега

112: две жительницы Чувашии погибли в результате схода снега
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Чувашии две женщины погибли в результате схода снега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По данным 112, снежная масса свалилась на прохожих с жилого дома в деревне Нагорной. Обстоятельства трагедии выясняются», — сказано в посте.

Других подробностей не приводится.

В феврале прокуратура возбудила уголовное дело после схода снега с крыши учебного корпуса №1 Тверского государственного университета, в результате которого пострадала девушка. По данным следствия, инцидент произошел 14 февраля на Трехсвятской улице. В результате схода снега 20-летняя девушка получила травмы, а лобовое и боковое стекла, а также зеркало заднего вида ее автомобиля были разбиты.

А в Анжеро-Судженске Кемеровской области пенсионера придавило снегом, рухнувшим с крыши частного дома, спасти мужчину не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши.

 
