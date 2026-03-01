Аэропорт Дубая Аль-Мактум закрыт

«Уральские авиалинии» сообщили о закрытии аэропорта Дубая и перекрытии дороги к нему

Компания «Уральские авиалинии» сообщила о закрытии международного аэропорта Дубая Аль-Мактум и перекрытии дороги к нему. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Аэропорт Дубая Аль-Мактум (DWC) и дорога к нему закрыты», — говорится в сообщении.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке вынужденно отменяет все рейсы из/в аэропорт Дубая Аль-Мактум на 1 и 2 марта, предупредили в авиакомпании.

Всех 407 пассажиров, не вылетевших вчерашними рейсами из Дубая, разместили в гостиницах, также жильем обеспечили 14 пассажиров в гостиницах Домодедово, 11 — в Сочи и еще 11 — в Екатеринбурге, остальным пассажирам расселение не потребовалось.

На данный момент компания вернула деньги за 150 авиабилетов, еще 600 клиентских заявок на возврат обрабатывают специалисты контакт-центра авиакомпании.

Накануне в Дубае закрыли все аэропорты из-за воздушной угрозы после ударов по Ирану.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько российских туристов находятся в зоне конфликта.