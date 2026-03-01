Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

NYT раскрыл число отмененных рейсов на Ближнем Востоке 28 февраля

NYT: более 1,8 тыс. авиарейсов отменили на Ближнем Востоке 28 февраля
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Более 1,8 тыс. авиарейсов 28 февраля отменили на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе, 1 марта уже отменено около 700 рейсов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на данные аналитической компании Cirium.

Издание отмечает, что число отмененных рейсов увеличится, так как авиакомпании продолжают корректировать расписание.

До этого «Аэрофлот» 1 марта вынужденно отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», ударив по городам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские авиабазы на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По данным правительства страны, также были атакованы гражданские объекты, в частности, иранский БПЛА ударил по аэропорту Дубая.

Ранее звезда «Трудных подростков» оказалась в эпицентре иранского удара по Дубаю.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!