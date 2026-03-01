NYT раскрыл число отмененных рейсов на Ближнем Востоке 28 февраля

Более 1,8 тыс. авиарейсов 28 февраля отменили на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе, 1 марта уже отменено около 700 рейсов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на данные аналитической компании Cirium.

Издание отмечает, что число отмененных рейсов увеличится, так как авиакомпании продолжают корректировать расписание.

До этого «Аэрофлот» 1 марта вынужденно отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», ударив по городам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские авиабазы на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По данным правительства страны, также были атакованы гражданские объекты, в частности, иранский БПЛА ударил по аэропорту Дубая.

