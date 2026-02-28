Размер шрифта
Российским авиакомпаниям дали инструкцию по облету зоны конфликта на Ближнем Востоке

Росавиация дала авиакомпаниям указания по смене маршрутов из-за Ирана и Израиля
Максим Блинов/РИА Новости

Росавиация выпустила официальные рекомендации (NOTAM) для российских авиакомпаний в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока и довела эту информацию до перевозчиков. Инструкция будет действовать минимум до трех часов ночи 2 марта, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В соответствии с рекомендациями Росавиации, при выполнении рейсов в страны Персидского залива авиакомпаниям предписано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих государств с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Перевозчиков также обязали активно мониторить актуальные рекомендации иностранных авиавластей.

«NОТАМ действует до 02:59 МСК 02 марта», — говорится в сообщении.

Полеты в Израиль и Иран приостановлены до последующих уведомлений. В Минтрансе России и Росавиации заявили, что продолжают взаимодействие с авиационными властями других стран, подчеркнув, что безопасность полетов остается безусловным приоритетом. Отечественные авиакомпании уже предупредили пассажиров об изменениях и возможности вернуть деньги за билеты.

На фоне обострения ситуации в регионе авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение полностью закрыть небо для обеспечения безопасности полетов, а Объединенные Арабские Эмираты ввели временные ограничения. Израиль закрыл свое воздушное пространство сразу после нанесения ударов. Вскоре об аналогичной мере объявил и Иран.

Ранее отдыхающие в Эмиратах россияне попали в эпицентр работы ПВО.

 
