В Госдуме рассказали, какие игрушки запретят в детсадах

Депутат Лантратова: в детсадах запретят опасных для психики детей кукол
Lordn/Shutterstock/FOTODOM

В России хотят создать перечень игрушек, допустимых для воспитанников детсадов. В первую очередь речь идет о безопасности детей, поэтому под запретом должны быть игрушки, которые негативно влияют на здоровье, психику малышей, объяснила 360.ru глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Депутат отметила, что игрушки оказывают огромное влияние на развитие личности, в том числе они могут вызывать страх, который впоследствии перерастет в фобии.

«Конечно, куклы в гробах, куклы-монстры американской компании Mattel, которая, кстати, знаменита тем, что в 2022 году передала миллион долларов, а в 2023-м — 100% от линейки продаж новых игрушек на поддержку ВСУ. Они вообще продают нам чуждые ценности и на эти деньги воюют против нас», — привела пример Лантратова.

При определении допустимых для детсадов игрушек будут изучать материал, из которых они изготовлены, добавила парламентарий. Она подчеркнула, что запретить родителям покупать для детей те или иные игрушки нельзя, но, как минимум, можно опубликовать рекомендованные на федеральном уровне товары, которые гарантированно будут безопасны для детей.

Напомним, накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России намерены создать для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным ценностям. По его словам, благодаря этим игрушкам дети узнают об исторических деятелях, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях РФ.

Ранее в популярной у детей игрушке обнаружили опасное токсичное вещество.

 
