В IKEA раскупают плюшевых орангутанов из-за истории с макаком-сиротой Панчем

Рыжих орангутанов «Джунгельског» (Djungelskog) от IKEA раскупили в магазинах сети в Японии, США, Южной Корее и других странах: эта игрушка стала хитом из-за трогательной истории макака-сироты Панча, принявшего ее за мать. Об ажиотаже вокруг плюшевой обезьяны пишет The Washington Post.

Компания Ikea сообщила газете о заметном увеличении продаж Djungelskog и попросила покупателей проявить терпение в магазинах, где игрушка уже распродана.

Бизнес-издание MARKETING-INTERACTIVE со ссылкой на IKEA Singapore сообщает, что плюшевых орангутанов раскупили в магазинах сети в Сингапуре — и офлайн, и онлайн.

«Мы делаем все возможное, чтобы игрушка как можно скорее снова появилась в наличии. Она уже давно является одной из самых востребованных на всех рынках, и история из Японии теперь добавляет ей еще больше популярности», — заявил коммерческий менеджер подразделения IKEA Ingka Group Хавьер Киньонес.

В IKEA Singapore заявили, что радуются, когда «товары живут за пределами торгового зала и становятся частью историй людей (а иногда даже приматов)».

Бум продаж орангутанов Djungelskog зафиксирован и на зарубежных онлайн-площадках. Например, администрация интернет-аукциона eBay сообщила Yahoo Lifestyle, что количество объявлений о продаже этой игрушки в январе-феврале выросло на 650%.

Рыжий плюшевый орангутан «завирусился» из-за истории японского макака Панча, которого после рождения бросила мать. Сотрудники зоопарка дали ему игрушечную обезьяну, и фото объятий детеныша с игрушкой стали хитом соцсетей. Недавно Панч еще сильнее растрогал пользователей, пострадав от травли взрослых сородичей.

