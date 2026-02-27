Чувашию пытались атаковать две ракеты

Две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Чувашию, одна из них была сбита силами противовоздушной обороны (ПВО) России, вторая сменил курс. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«По данным оперативных служб, две ракеты пытались нанести атаку на Чувашию. Одна была сбита, вторая изменила курс, и ее заметили очевидцы службы ГИБДД», — говорится в сообщении.
По данным оперативного дежурного МВД, ракета направилась в сторону соседней республики. Отмечается, что службы МЧС мобилизовали свои ресурсы на фоне попытки атаки.
До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три беспилотника в регионе. По данным главы региона, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Утром 27 февраля украинские дроны атаковали Тульскую область. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в регионе.
Ранее Курск подвергся атаке украинских беспилотников.