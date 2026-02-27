Шесть российских аэропортов временно ограничили полеты

Росавиация: шесть аэропортов РФ ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары, Чебоксар, Оренбурга и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении.

Вечером 26 февраля в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево на фоне угрозы атаки БПЛА вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 10 самолетов, которые следовали в воздушные гавани Москвы.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что Вооруженные силы Украины накопили БПЛА и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

