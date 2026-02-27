Размер шрифта
Отец и дочь пострадали во время взрыва в многоэтажке в Москве

Mash: во время взрыва на юго-западе Москвы пострадали два человека
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Во время взрыва в многоэтажном доме Москвы помощь медиков понадобилась одному взрослому и школьнице. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в квартире, где произошел хлопок, находились 50-летний отец и его 14-летняя дочь. Как рассказала хозяйка жилья, квартира не была газифицирована.

Информация о травмах пострадавших не уточняется. Сейчас мужчину и девочку осматривают специалисты.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, причиной мог стать газовый баллон.

«Жильцов отправили в местную школу для размещения», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Южном Бутово. В многоэтажном жилом доме на улице Кадырова зафиксировали хлопок, в результате которого у нескольких квартир выбило стекла, также поврежден один балкон, из окон шел дым.

После произошедшего движение на месте перекрыли из-за того, что на место приехали представители экстренных служб.

Ранее взрыв произошел в офисном здании в Воронеже.

 
