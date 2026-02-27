Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Москве перекрыли движение на улице, где произошел взрыв

На улице Кадырова в Москве перекрыли движение из-за взрыва
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Движение по улице Кадырова в Москве перекрыли после того, как в одном из домов произошел взрыв. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

«Движение по ул. Кадырова на участке от 4 до 8 дома перекрыто на время работы экстренных служб», — говорится в сообщении.

Известно, что взрыв в многоквартирном доме в московском районе Южное Бутово не повлиял на несущие конструкции.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Хозяйка жилья заявила, что квартира не была газифицирована. Жильцов дома эвакуировали.

По данным ТАСС, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовался для монтажа натяжных потолков.

27 февраля в казахстанском Щучинске произошел взрыв в кафе «Центр плова», в результате которого семь человек не удалось спасти, включая девочку. Еще 21 человек получил различные травмы, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся четверо из них. По словам очевидца, посетители выбегали из заведения босиком и падали в снег. Спасателям удалось предотвратить новые взрывы — они успели вынести из кафе пять газовых баллонов.

Ранее Путин сделал заявление о взрыве у вокзала в Москве.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!