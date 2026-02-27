В Москве перекрыли движение на улице, где произошел взрыв

Движение по улице Кадырова в Москве перекрыли после того, как в одном из домов произошел взрыв. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

«Движение по ул. Кадырова на участке от 4 до 8 дома перекрыто на время работы экстренных служб», — говорится в сообщении.

Известно, что взрыв в многоквартирном доме в московском районе Южное Бутово не повлиял на несущие конструкции.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Хозяйка жилья заявила, что квартира не была газифицирована. Жильцов дома эвакуировали.

По данным ТАСС, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовался для монтажа натяжных потолков.

27 февраля в казахстанском Щучинске произошел взрыв в кафе «Центр плова», в результате которого семь человек не удалось спасти, включая девочку. Еще 21 человек получил различные травмы, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся четверо из них. По словам очевидца, посетители выбегали из заведения босиком и падали в снег. Спасателям удалось предотвратить новые взрывы — они успели вынести из кафе пять газовых баллонов.

