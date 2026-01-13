В России вступил в силу закон о больничных для самозанятых

В России с 1 января начал действовать закон о больничных для самозанятых

В России с 1 января начал действовать эксперимент по страхованию на случай болезни для самозанятых. Об этом говорится в федеральном законе, размещенном на сайте Госдумы.

В документе говорится, что теперь работающие на налоге на профессиональный доход, смогут добровольно вступать в систему соцстрахования и получать выплаты по больничному листу. До этого подобная возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.

В ходе эксперимента, который продлится до 2028 года, у самозанятых появятся два варианта страхования. Они смогут сами выбирать размер страховой суммы на год — 35 тыс. руб. в месяц или 50 тыс. руб. Ставка взноса составит 3,84% от выбранной суммы. Таким образом, каждый месяц нужно будет платить либо 1344 руб., либо 1920 руб. При этом право на пособие появится только после полугода регулярных платежей.

15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Речь идет об эксперименте о добровольном страховании таких граждан в рамках системы обязательного социального страхования, который будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

