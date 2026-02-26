В двух московских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе «Росавиации».

«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

26 февраля глава Истры Татьяна Витушева предупредила жителей Подмосковья об угрозе атаки украинскими беспилотниками. По ее словам, на территории Московского региона объявлена беспилотная опасность.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили БПЛА и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы.

Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

