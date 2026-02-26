Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения

В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорты Внуково, Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом в Росавиации не назвали причину их принятия.

Незадолго до этого пресс-служба сообщила, что в московских аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

23 февраля более ста авиарейсов были задержаны или отменены в Краснодарском крае на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Среди направлений, по которым произошли сбои в расписании, — Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Хургада и другие города. Полностью отменили 10 рейсов, а несколько самолетов пришлось перенаправить на запасные аэродромы.

Ранее пассажир самолета «начал бить всех подряд» на борту и сорвал рейс.