Соседа девочки из Смоленска проверяют на причастность к ее похищению

МК: на причастность к пропаже школьницы из Смоленска проверяют соседа
Telegram-канал «SHOT»

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на соседа семьи девятилетней девочки, которая пропала в Смоленске. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Известно, что мужчина не ладил с матерью исчезнувшего ребенка, у них нередко происходили скандалы. Не исключается, что он мог похитить ребенка, но эта версия еще не нашла подтверждений.

На мужчину обратили внимание после слов соседей о том, что на улице в момент похищения девочки видели машину цвета металлик.

По данным издания, девочка гуляла с собакой каждый день, но время всегда было разным, поэтому выследить ее, основываясь на этом факторе, было сложно.

Девочка пропала накануне именно после того, как ушла гулять с питомцем. При этом позже животное вернулось домой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

На данный момент несовершеннолетнюю ищут десятки волонтеров. Географию поисков расширили, теперь школьницу ищут за пределами Смоленска.

Ранее соседи пропавшей в Смоленске девочки рассказали свою версию произошедшего.

 
