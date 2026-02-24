Размер шрифта
Названа мощность СВУ, с помощью которого подорвали автомобиль ДПС в Москве

SHOT: машину ДПС в Москве подорвали СВУ мощностью около 300 граммов тротила
Алексей Майшев/РИА Новости/«Первый канал»

Самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого был подорван служебный автомобиль у Савеловского вокзала в Москве, имело мощность около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, устроившего взрыв мужчину вели украинские специальные службы.

В ночь с 23 на 24 февраля в районе Савеловского вокзала в Москве взорвался служебный автомобиль, в салоне которого находились три сотрудника ДПС. Как рассказали в Следственном комитете России, причиной ЧП стал самоподрыв неизвестного мужчины. В результате пострадали три правоохранителя и сам злоумышленник. Его, как и одного из инспекторов, спасти не удалось. Двух полицейских доставили в больницу с множественными осколочными ранами, сейчас они находятся в стабильно-тяжелом состоянии.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. К расследованию подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата СК России.

Ранее в МВД России рассказали о полицейском, получившем несовместимые с жизнью травмы при взрыве в Москве.
 
