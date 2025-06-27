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Путин обвинил Запад в поддержке терроризма против РФ

Путин: Запад поощрял терроризм, направленный против России
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны коллективного Запада поощряли сепаратизм и терроризм на территории Российской Федерации, руководствуясь принципом «все хорошо, если это против России». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась, когда коллективный Запад поощрял сепаратизм в России и использовал такой инструмент борьбы, как терроризм.

«Никто не хотел обращать внимание на какой-то ИГИЛ (организация запрещена в России), если он в России функционирует. И взрывы в Москве, и все что угодно. Это и до последнего времени происходит. И никто не хочет обращать на это внимания. Все хорошо, если это против России», — подчеркнул глава государства.

До этого Путин заявил, что именно коллективный Запад, а не сама Россия, проявляет агрессивную политику. В подтверждение своей позиции и для иллюстрации ситуации глава государства привел широко известную русскую поговорку: «соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят».

Ранее Путин обвинил Запад в дестабилизации на Ближнем Востоке и во всем мире.

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