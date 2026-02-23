В Донецке торжественно отметили День защитника Отечества

В Донецком государственном академическом театре оперы и балета 20 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов боевых действий, а также вручил государственные награды за мужество и отвагу, проявленные в боях за ДНР.

Он напомнил, что 2026 год был определен президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. По словам Пушилина, это единство проявляется на всех этапах истории страны.

«Герои Великой Отечественной войны, герои народного ополчения Донбасса, участники специальной военной операции доказывали и доказывают раз за разом, сидя в одном окопе, что национальность вторична. Защита интересов нашей страны, защита нашего будущего - вот что является главным и основополагающим», — подчеркнул он.

Он подчеркнул особое значение праздника для Донбасса.

«Это праздник про настоящую любовь к своей стране, земле, к своей Отчизне. Это праздник про настоящий героизм, про тех, кто реально думает о будущем», — сказал глава региона.

Пушилин отметил, что освобождение населенных пунктов приближает победу.

«За каждым освобожденным населенным пунктом судьба людей, нашего региона и судьба нашей страны. С большой гордостью хочу поблагодарить наших бойцов за то, что они делают и за то, что проявляют в своих действиях настоящий патриотизм и настоящее, искреннее отношение к своей земле», — сказал он.

За героические подвиги и проявленную отвагу звание Героя ДНР присвоено 18 военнослужащим, трое из них — посмертно. Еще двое бойцов удостоены Ордена республики.

«Это те артефакты, которые позволят следующим поколениям сделать правильный выбор. Ну и, конечно, это свидетельство того, где был отец, дед, прадед, тогда, когда страну нужно было защищать», — подчеркнул Пушилин.

В концертной программе выступили ведущие творческие коллективы Донбасса, включая солистов театра оперы и балета, ансамбль «Донбасс», ВИА МЧС и другие. Звучали как классические песни, так и современные композиции о мужестве и патриотизме.

Особые слова поддержки были адресованы тем, кто находится в зоне СВО. Им пожелали здоровья, стойкости, успехов и скорейшего наступления мира.