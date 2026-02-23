Размер шрифта
В Бурятии произошел взрыв газа в котельной школы

Антон Уницын/РИА «Новости»

Взрыв газа произошел в котельной школы, расположенной в селе Турка в Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По предварительной информации, рвануло в ящике-испарителе. В результате бойлерная выгорела дотла.

«Здание СОШ (средней общеобразовательной школы. — «Газета.Ru») осталось без тепла. Как будут проходить уроки <...>, пока неизвестно», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.

16 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в жилом доме в Северском районе произошел взрыв бытового газа. В результате один человек — 42-летняя женщина — получила несовместимые с жизнью травмы. Еще три человека, находившиеся в здании, не пострадали. В их числе двое несовершеннолетних.

За два дня до этого в подмосковном Сергиевом Посаде взорвался газгольдер в частном доме на улице Митькина. Вспыхнувший огонь распространился на три жилых дома. Пострадали шесть человек, еще одного человека спасти не удалось.

Ранее в Ульяновской области два человека пострадали в результате взрыва газа в квартире.
 
