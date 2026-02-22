Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 21

Мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал о сбитых на подлете к столице беспилотниках, за 22 февраля сбит 21 дрон. Об этом мэр писал в мессенджере Max.

В последний раз о сбитом беспилотнике Собянин написал в 18.51 мск. До этого он писал о двух уничтоженных дронах с разницей в две минуты — в 18:35 и 18:37. О шести аппаратах, пытавшихся совершить атаку на город, мэр написал в 18:29, а еще об одном — в 18:08.

Другие беспилотники, по информации столичного градоначальника, были сбиты днем.

На фоне угрозы беспилотников столичные аэропорты несколько раз вводили ограничения на полеты, они пока не сняты, уведомляет Росавиация.

В Минобороны РФ также сообщили, что за два часа над российской территорией были сбиты более 70 беспилотников, из них 11 летели на Москву.

Ранее столичный аэропорт Внуково второй раз за день приостановил работу.