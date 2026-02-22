Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 21

Сергей Собянин сообщил об уничтожении 21 летевшего на Москву дрона
Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал о сбитых на подлете к столице беспилотниках, за 22 февраля сбит 21 дрон. Об этом мэр писал в мессенджере Max.

В последний раз о сбитом беспилотнике Собянин написал в 18.51 мск. До этого он писал о двух уничтоженных дронах с разницей в две минуты — в 18:35 и 18:37. О шести аппаратах, пытавшихся совершить атаку на город, мэр написал в 18:29, а еще об одном — в 18:08.

Другие беспилотники, по информации столичного градоначальника, были сбиты днем.

На фоне угрозы беспилотников столичные аэропорты несколько раз вводили ограничения на полеты, они пока не сняты, уведомляет Росавиация.

В Минобороны РФ также сообщили, что за два часа над российской территорией были сбиты более 70 беспилотников, из них 11 летели на Москву.

Ранее столичный аэропорт Внуково второй раз за день приостановил работу.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!