Российские войска нанесли массированные удары по объектам на Украине

Территория Украины подверглась массированным ударам Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным журналистов, российские военные применили баллистические ракеты при поражении объектов в Киеве. Кроме того, был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

«Они будут у пусковых рубежей около 7:00 [мск]», — говорится в публикации.

В ней отмечается, что российские операторы дронов типа «Герань» атаковали центральные и восточные регионы Украины. Также военные ВС РФ дополнительно запустили ударные беспилотники из Смоленска, Орла и Миллерово.

Ночью 22 февраля в Киеве зафиксировали четыре серии взрывов.

21 февраля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 141-м районе. Более того, были поражены места сборки и хранения дронов дальнего действия, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ.

Ранее ВС РФ атаковали украинский аэродром в момент запуска беспилотников.