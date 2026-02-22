Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Российские войска нанесли массированные удары по объектам на Украине

«РВ»: регионы Украины подверглись массированной атаке со стороны ВС РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Территория Украины подверглась массированным ударам Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным журналистов, российские военные применили баллистические ракеты при поражении объектов в Киеве. Кроме того, был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

«Они будут у пусковых рубежей около 7:00 [мск]», — говорится в публикации.

В ней отмечается, что российские операторы дронов типа «Герань» атаковали центральные и восточные регионы Украины. Также военные ВС РФ дополнительно запустили ударные беспилотники из Смоленска, Орла и Миллерово.

Ночью 22 февраля в Киеве зафиксировали четыре серии взрывов.

21 февраля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 141-м районе. Более того, были поражены места сборки и хранения дронов дальнего действия, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ.

Ранее ВС РФ атаковали украинский аэродром в момент запуска беспилотников.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!