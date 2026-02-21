Размер шрифта
Названы причины жесткой посадки Ми-8 в ЯНАО

СК: ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки Ми-8 на Ямале

Ошибка пилотирования или неисправность воздушного судна могли стать причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве рассказали, что сейчас следователи Центрального МСУТ выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

В СК также раскрыли подробности инцидента. По данным следователей, после взлета с площадки в поселке Панаевск вертолет пролетел всего 400 метров, а потом вынужденно сел в заснеженном поле.

До этого сообщалось, что пассажирам и экипажу вертолета Ми-8 после жесткой посадки оказана медицинская помощь на месте, серьезных травм у них не выявлено, угрозы жизни нет.

Telegram-канал 112 отмечал, что на борту воздушного судна находились 10 человек, включая троих членов экипажа.

Ранее в Амурской области разбился вертолет Robinson R44.
 
