Армия

Минобороны сообщило о 149 сбитых дронах за ночь над Россией

Минобороны: за ночь силы ПВО нейтрализовали 149 украинских БПЛА над регионами РФ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Столько дронов перехватили в период с 23:00 мск 19 февраля до 7:00 мск 20 февраля. По данным ведомства, 57 БПЛА сбили над Брянской областью. Еще 28 дронов уничтожили над акваторией Черного моря и 24 — над Азовским морем.

Кроме того, 20 беспилотников нейтрализовали над республикой Крым, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.

До этого украинские беспилотники атаковали частный жилой дом в селе Верхопенье в Ивнянском округе Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали два человека — женщину госпитализировали с ожогом рук и ссадинами мягких тканей спины, мужчина получил медицинскую помощь на месте.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские войска за три часа сбили 48 украинских дронов над югом страны и Азовским морем.
 
