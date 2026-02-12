Семье охранника, который спас студентов техникума в Анапе, вручат премию

Семье охранника Николая Замараева, который ценой собственной жизни спас студентов и преподавателей техникума в Анапе от вооруженного подростка, вручат премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает RT.

Как рассказала глава Анапы Светлана Маслова, Замараев действовал по инструкции и спас людей. По ее словам, охранник, увидев вооруженного человека, действовал строго по инструкции и заблокировал вход. Преступник выстрелил через дверь, и пуля пробила бронежилет сотрудника — несмотря на тяжелое ранение, он добрался до тревожной кнопки, вызвал спецслужбы и сообщил по рации о случившемся на второй пост. Благодаря этому педагоги и студенты успели забаррикадироваться в аудиториях.

От полученных ранений Замараев скончался. Коллеги и студенты называли его дядей Колей и запомнили принципиальным, ответственным и добрым человеком. Семье погибшего оказывают помощь, с родственниками работают психологи.

Инцидент произошел в анапском индустриальном колледже. Молодой человек пришел в учебное заведение с ружьем и стал стрелять. В результате он успел ранить несколько человек. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее одногруппника стрелявшего в техникуме Анапы заподозрили в подстрекательстве.