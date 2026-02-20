Москвичи на собачьей упряжке попали на видео

В соцсетях появилось видео с собачьей упряжкой, передвигающейся по московской автодороге после мощного снегопада. Обладатели ездовых собак могут не стоять в пробках, сыронизировал опубликовавший ролик Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Когда у тебя ездовая собака, и можно не стоять в пробке. Тяжелее тем, у кого чихуахуа», — говорится в подписи под видео.

В кадр попали четыре собаки, запряженные в санки. На них сидит один человек, за спиной которого на полозьях стоит второй. Упряжка передвигается по проезжей части, заметно уступая по скорости попутным автомобилям. Судя по всему, видео было снято пассажиром одного из них.

Благодаря снегопаду, который принес в российскую столицу циклон «Валли», район Внуково попал в мировой топ-5 мест с наибольшим количеством осадков, выпавших за сутки. В московских аэропортах из-за связанных с погодными условиями проблем было отменено//www.gazeta.ru/social/news/2026/02/20/27903787.shtml по меньшей мере восемь рейсов.

По предварительным данным, «Валли» позволил Москве побить рекорд 1970 года, когда в городе за сутки выпала почти месячная норма осадков. В некоторых районах их объем достиг двух третей от месячной нормы.

В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление, вызванное приходом воздушных масс с Атлантики. При этом возможен небольшой снег.

