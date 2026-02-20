Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Москвичи на собачьей упряжке попали на видео

В Москве на дороге засняли бегущую собачью упряжку с санями

В соцсетях появилось видео с собачьей упряжкой, передвигающейся по московской автодороге после мощного снегопада. Обладатели ездовых собак могут не стоять в пробках, сыронизировал опубликовавший ролик Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Когда у тебя ездовая собака, и можно не стоять в пробке. Тяжелее тем, у кого чихуахуа», — говорится в подписи под видео.

В кадр попали четыре собаки, запряженные в санки. На них сидит один человек, за спиной которого на полозьях стоит второй. Упряжка передвигается по проезжей части, заметно уступая по скорости попутным автомобилям. Судя по всему, видео было снято пассажиром одного из них.

Благодаря снегопаду, который принес в российскую столицу циклон «Валли», район Внуково попал в мировой топ-5 мест с наибольшим количеством осадков, выпавших за сутки. В московских аэропортах из-за связанных с погодными условиями проблем было отменено//www.gazeta.ru/social/news/2026/02/20/27903787.shtml по меньшей мере восемь рейсов.

По предварительным данным, «Валли» позволил Москве побить рекорд 1970 года, когда в городе за сутки выпала почти месячная норма осадков. В некоторых районах их объем достиг двух третей от месячной нормы.

В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление, вызванное приходом воздушных масс с Атлантики. При этом возможен небольшой снег.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать прихода настоящей весенней оттепели.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!