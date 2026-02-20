Размер шрифта
Москвичам рассказали, когда ждать весенней оттепели

Синоптик Шувалов: оттепель придет в Москву и МО к календарной весне
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

До конца недели в Москве и Московской области ожидается умеренно холодная погода: ночью столбики термометров будут опускаться до -10°С, а днем держаться на отметке -5°С. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Медео» Александр Шувалов. Однако ближе к календарной весне, согласно его прогнозам, начнется потепление.

«В период с 27 февраля по 3 марта ночные температуры составят от 0 до -5°С, а днем воздух прогреется до +3°С. Вероятность такого сценария 75-80%. Причиной потепления станет разрушение блокирующего антициклона над Скандинавией, который долгое время не пускал в центр России атлантическое тепло», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что оттепель — это совершенно четкое определение плюсовой температуры.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в субботу, 21 февраля, в Москве ожидается небольшой снег, в воскресенье, 22-го, — облачная погода с прояснениями и без значительных осадков.

По ее словам, снегопады в городе возобновятся в начале следующей недели, 23–24 февраля, но они будут не очень интенсивными. Осадки придут с западным циклоном, который принесет оттепель.

Ранее стало известно, в какие страны поедут россияне на февральские праздники.
 
