Общество

Москвичам рассказали, ждать ли снегопадов до конца февраля

Синоптик Позднякова: небольшой снег ожидается в Москве в субботу
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В субботу, 21 февраля, в Москве ожидается небольшой снег, в воскресенье, 22-го, — облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, снегопады в городе возобновятся в начале следующей недели, 23–24 февраля, но они будут не очень интенсивными. Осадки придут с западным циклоном, который принесет оттепель. Температура воздуха к 24 февраля приблизится к привычным значениям.

«Что касается прогнозов о ранней весне, все зависит от того, что понимать под этими словами. Если речь о метеорологической весне, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через ноль, она наступит не раньше середины марта», – добавила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в Москве за сутки выпало до 28 миллиметров осадков, что составляет около 64% месячной нормы февраля. По его данным, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 23 миллиметра осадков — это 52% от нормы месяца. На других столичных станциях показатели оказались выше: на МГУ выпало 25 миллиметров, а на Балчуге — 28 миллиметров, что соответствует примерно 64% февральского климатического показателя.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москву придет настоящая весна.
 
